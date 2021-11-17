В Казахстане похолодает до -25

По данным Казгидромета, в республике с 18 по 20 ноября прогнозируется резкое похолодание. Синоптики связывают это с Атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов.

Возможен снег, на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сильный. Также ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер в северной половине страны с метелью.

Температуры воздуха на западе республики в ночное время понизится до 5-10 градусов мороза, на северо-западе, севере, в центре от 5-15 до 15-25 градусов мороза, в южных регионах ожидается понижение температуры воздуха до 8-16 градусов мороза, на востоке - до 15-25 градусов мороза.