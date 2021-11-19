Зима в Крыму: заполненность отелей, условия бронирования в период пандемии

Крым, с его великолепной природой и обширным выбором отелей на любой вкус, был и остается одним из основных регионов, куда съезжаются жители России на новогодние каникулы. Как полуостров собирается принимать туристов в зимнем сезоне 2021-2022, рассказывает корреспондент "Вестника Кавказа".

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко утверждает, что в новогодние праздники и в целом в зимний период, крымские отели и гостевые дома будут заполнены на 60-80%. По словам министра, на данный момент гостиницы заполнены приблизительно на 50%, и это хороший показатель, особенно в условиях пандемии. Анна Нерозина, генеральный директор СПА-комплекса "Алые паруса" в Феодосии, говорит, что с внедрением системы QR-кодов на территории Крыма поток отдыхающих может снизиться на 15-20%. Ее мнение разделяет и Самвел Саруханян, гендиректор Mriya Resort&SPA, расположенного в Ялте. По его словам, загрузка комплекса уже снизилась на 15-20%.

6 ноября глава Республики Крым Сергей Аксенов внес поправки в указ о режиме повышенной готовности, в котором прописаны условия для пребывания в отелях полуострова.

Гражданам старше 18 лет необходимо предъявить:

- QR-код или сертификат о вакцинации от COVID-19;

- сертификат о заболевании коронавирусной инфекцией, перенесенном не более 6 месяцев назад;

(при предъявлении одного из перечня документов выше ПЦР-тест не требуется)

- медицинский документ, подтверждающий наличие противопоказаний для вакцинации против COVID-19, а также отрицательный ПЦР-тест, полученный не позже 72 часов назад.

Отдыхающие могут быть спокойны за свое здоровье: на сегодняшний день вакцинацию в Крыму прошли 80% сотрудников санаторно-курортных комплексов. Если рассматривать туристическую сферу в целом, где задействовано более 40 тыс. человек, то здесь уровень вакцинации от коронавируса – 70%, говорит Волченко.

Последние несколько лет в Крым на отдых приезжает все больше людей. В 2021 году полуостров посетило более 8 млн человек (в 2018 году – 6,8 млн, в 2019 году – 7,4 млн). По прогнозам, к 2025 году республика может принять уже 10 миллионов туристов.

Каким будет зимний курортный сезон, на данный момент сказать сложно, так как ситуация с COVID-19 все еще нестабильна. За прошедшие сутки зафиксировано 859 новых случаев заражения инфекцией. Поэтому власти рекомендуют внимательно относиться к собственному здоровью и быть ответственными, оказываясь в местах большого скопления людей. Коллективная осознанность, отсутствие паники и осведомленность помогут совместно преодолеть сложности, возникающие в связи с пандемией.