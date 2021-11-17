Байрамов: Армения обязана выполнять трехсторонние заявления

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он подчеркнул, что сейчас уже можно говорить о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Азербайджан готов к этому. Несмотря на реализацию многих пунктов заявления, все еще остаются неразрешенные вопросы. Азербайджан подходит к вопросу в конструктивном и позитивном ключе. Президент Ильхам Алиев выступал с заявлениями о мире и нормализации связей между двумя странами. Баку демонстрирует готовность к шагам по обеспечению мира в регионе", - поведал министр.

Байрамов отметил, что Армения обязана внять призыву к диалогу. "Чем раньше Ереван это сделает, будет уважать соседние государства и признает их границы, тем раньше будут урегулированы проблемы", - сказал он, добавив, что нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией отвечает также интересам Армении и армянского народа.

При этом глава азербайджанского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что в Ереване до сих пор озвучиваются территориальные претензии в отношении Баку. "Это очень опасные заявления. Армянские политики должны действовать более продуманно и ответственно. Анализируя процессы последних 30 лет, становится ясно, как много проблем и разрушений принесла Армении политика территориальных претензий к соседним странам. Это осознают и в Армении. Надеюсь, что в Ереване сделают правильные выводы на будущее", - цитирует его Anadolu.

Азербайджанский министр сообщил, что переговоры по открытию транспортных коридоров в регионе продолжаются, однако конкретных шагов в этом вопросе пока не сделано. "Надеемся, что армянская сторона в ближайшее время осознает значимость вопроса. Под совместными заявлениями стоит подпись армянской стороны, что налагает обязательства на Ереван. Трехстороннее заявление - это не только документ, касающийся Азербайджана и Армении, а затрагивающий и отвечающий интересам всего региона", - пояснил Байрамов.

Касаясь темы Зангезурского коридора, министр указал на то, что благодаря новому транспортному маршруту, связывающему западные районы Азербайджана с Нахчываном, сформируется путь через Турцию к рынкам Европы. Он уточнил, что Зангезурский коридор станет также дорогой из Турции в страны Центральной Азии, тем самым откроются новые возможности для Анкары.

Глава ведомства рассказал, что работы по созданию Зангезурского коридора уже ведутся. "Необходимо восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения в регионе. В период армянской оккупации дороги в ряде районов Азербайджана были разрушены. Азербайджан начал их восстановление", - напомнил Байрамов.

По его словам, если будут реализованы пункты трехстороннего заявления, то открытие коридора не займет большого времени. "Называть точную дату открытия коридора преждевременно, однако процесс идет, хотя и с трудом", - подытожил министр.