Что провоцирует Армению на новую войну с Азербайджаном?

На армяно-азербайджанской границе снова произошли бои. Дойдет ли дело до крупномасштабной войны, и почему Россия не вступилась за Армению?

16 ноября между Арменией и Азербайджаном начались боевые действия. Не такие продолжительные и масштабные, как год назад, но все же не просто перестрелка из окопов. На распространенных видео в телеграмме можно было видеть как азербайджанские военные с танками и БТРами идут вперед, а армянские солдаты открывают по ним огонь из артиллерии и минометов. Происходящее каждая из сторон объясняет по-своему.

Армянская сторона говорит об оккупации Азербайджаном ее территорий, проникновении азербайджанской армии в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении.

"Нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено 12 мая сего года проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении", - говорится в заявлении МИД Армении от 16 ноября.

Баку же заявляет, что Ереван намеренно занимается провокацией боев, лишь бы не соблюдать прошлогодние ноябрьские договоренности.

"Так, незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, временно контролируемую российскими миротворцами, и проведение там военных собраний, сосредоточение около 60 военнослужащих вооруженных сил Армении на дороге к позициям азербайджанской армии в Лачине, а также интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии показывает, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию",- говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Единственное в чем обе стороны сходятся – вчерашние бои были самыми крупными с момента завершения Карабахской войны. Со стороны Азербайджана погибли семь военных, со стороны Армении -12, 13 армянских солдат попали в плен.

Объективно причина эскалации на границе Азербайджана и Армении состоит вот в чем. По итогам Отечественной войны 2020 года Азербайджан вернул себе потерянные в 90-х годах районы, оккупированные Арменией. Из-за этого у двух республик возникла необходимость определить границу. Понятно, что каждая из сторон хочет иметь более выгодные позиции и больше территорий, из-за чего время от времени возникают мелкие споры и стычки. Одна из таких уже происходила в мае вокруг озера Гарагель.

И вот теперь эскалация случилась сразу в трех точках. Определение границы для Армении особенно болезненно. Во-первых, потому что она лишилась контроля над азербайджанскими районами. Во-вторых, при делимитации границ ей нужно уходить с территорий, которые она считала своими. Поэтому, как говорят некоторые эксперты, Армения нарочно затягивает определение границ.

Баку это не нравится. Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет быстрее выстроить границу, чтобы урегулировать отношения с Ереваном и перейти к реализации всех оставшихся пунктов трехстороннего Заявления. В частности, к созданию Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом Нахчываном.

Надо отметить, что накануне Армения была очень недовольна Россией. Она хотела, чтобы Москва вмешалась и остановила азербайджанскую армию. При этом официального запроса в ОДКБ никто не подавал, что вызывает большие вопросы. Наверно, в Ереване понимают, что на такой запрос не последует положительного ответа, потому что четкого понимания, где чья территория на месте, где никогда не было границ, нет.

Тем не менее, даже без запроса Россия, как и год назад, сыграла главную роль в прекращении боев. Из Европы и США поступало много звонков, но только после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил своим коллегам в Баку и Ереван и призвал "прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки", бои прекратились. Вопрос о том, будет ли дальнейшая эскалация и крупная война, на данный момент не актуален. Потому что Россия уже вмешалась, а стороны пошли на компромисс.

В долгосрочной перспективе мелкие и средние стычки все еще могут быть. Не только до тех пор, пока не делимитированы границы, но пока не подписан окончательный всеобъемлющий мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Возьмите многие современные конфликты. Даже Китай и Индия раз в пару лет стреляют друг в друга, потому что до сих пор не определили свои границы. В случае двух наших закавказских партнеров вероятность войн еще выше, потому что раны свежие и не поставлена финальная точка.

На данный момент конфликтных вопросов остается три. Первый – определение границы. Второй – Зангезурский коридор, который не открыт из-за сопротивления Еревана. И третий – судьба остатков незаконных вооруженных формирований в Карабахе после того, как регион покинут российские миротворцы. Так что при всем желании мира нужно учитывать эти тонкости и готовиться к будущим обострениям. Одним словом, забот у России в Закавказье остается непочатый край.