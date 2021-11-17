Азербайджан строго соблюдает обязательства перед ОПЕК+ - Минэнерго России

В минувшем месяце Азербайджан перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, - сообщила пресс-служба Минэнерго России.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в октябре составила 585,9 тыс баррелей, тогда как по сделке ОПЕК+, квота страны на октябрь предусматривалась в объеме 640 тыс баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 78 тыс баррелей", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

Вместе с конденсатом суточная добыча азербайджанских нефтяников в октябре составила 704,4 тыс баррелей (с учетом доли конденсата в 118,5 тыс баррелей в сутки).

В Ноябре квота Азербайджана на нефтедобычу составляет 647 тыс баррелей в сутки, в декабре - 654 тыс баррелей, - говорится в сообщении.