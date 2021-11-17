Минобороны Армении раскрыло потери в боях на границе с Азербайджаном

В ходе состоявшихся 16 ноября боев на границе с Азербайджаном погиб один армянский военнослужащий. Об этом сообщили сегодня в министерстве обороны Армении.

В ведомстве отметили, что еще 13 военных попали в плен, о судьбе 24 военнослужащих ВС Армении ничего не известно.

В эти 24 человека могут входить как дезертиры, так и погибшие, о которых Ереван не хочет сообщать. Отметим, что сегодня появились фотографии с места захоронения военных в Ераблуре, на которых запечатлены шесть свежих могил.

В то же время источники сообщают, что в результате вчерашних обстрелов были убиты около 20 военнослужащих ВС Армении, еще 40 - ранены. Большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих армянской армии, было захвачено в качестве военной добычи. К ним относятся крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, стрелковое оружие, большое количество противотанковых и ручных гранат, патронов и другого оружия.