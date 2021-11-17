Зеленский и Эрдоган обсудили вопросы укрепления безопасности в Черном море

Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

В рамках беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере, диверсификацию поставок энергоресурсов, а также реализацию проекта строительства жилья для представителей крымскотатарского народа.

Зеленский и Эрдоган уделили внимание вопросам сотрудничества в оборонной сфере, отметив реализацию ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы углубления такого взаимодействия. Глава украинского государства рассказал своему турецкому коллеге о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию "присоединиться к кругу его заказчиков".

В пресс-службе отметили, что президенты отметили настрой на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Помимо этого, в ходе разговора состоялся обмен мнениями относительно инициатив по укреплению безопасности в регионе Черного моря, передает ТАСС.