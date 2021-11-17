Бывшего главу департамента Севастополя заподозрили в превышении полномочий

Севастопольские правоохранители задержали экс-директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Вадима Кирпичникова по подозрению в превышении должностных полномочий, - сообщает пресс-служба крымского следственного управления СК РФ.

"В отношении бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя возбуждено уголовное дело: по данным следствия, умышленные действия должностного лица повлекли за собой причинение материального ущерба бюджету Севастополя на общую сумму более 1 млн рублей", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Экс-чиновник заключил договоры на длительные сроки с коммерческой организацией и частным предпринимателем на размещение без проведения торгов нестационарных торговых объектов на пляже "Мыс Хрустальный" и набережной Корнилова, - полагает следствие.