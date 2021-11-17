"Не видно ни конца, ни края": в Кремле назвали сроки завершения пандемии

Российское руководство полагает, что пандемии пока не видно ни конца, ни края. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно", - сказал журналистам представитель официальной Москвы.

Помимо этого, Песков назвал "чисто техническим решением" продление Роспотребнадзором действия санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в РФ до 2024 года.