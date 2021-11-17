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Цена европейского газа снова устремилась вверх

Цена европейского газа снова устремилась вверх

Сегодня цена газа для Европы на биржевых торгах превышала $1160 за 1 тыс кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до $1168 за 1 тыс кубометров, сейчас рост стоимости газа замедлился до около $1150 за 1 тыс кубометров, а в целом с начала дня рост составил более 4%, - передает ТАСС.

Накануне газ в ходе торгов дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора "Северного потока - 2" в Германии, помимо этого, вечером "Газпром" вновь не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по Ямал - Европе через Польшу на сегодня.

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