Госдуме РФ пришел QR-код

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил депутатам о том, что в зал заседаний Думы, а также на заседания комитетов можно будет попасть только по QR-коду о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

"Уважаемые коллеги, мы имеем право такое решение принять, потому что это государственные служащие. Обращаю ваше внимание: в зал пленарных заседаний представители от правительства должны приходить с QR-кодом", - сказал он.

Также попросил аппарат Госдумы "соответствующие решения принять в рамках пропускной системы, чтобы был QR-код на вход в Государственную думу у тех, кто идет на обсуждение вопросов не только в зал пленарных заседаний, но и на комитеты", передает ТАСС.