Кремль: необходима встреча лидеров России, Азербайджана и Армении

Для трехстороннего контакта президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна нужны согласие и готовность всех сторон. Такое заявление сделал сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможны, необходимы согласие и готовность трех сторон на это", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Россия призывает стороны конфликта на границе Азербайджана и Армении к сдержанности и выступает за соблюдение трехсторонних соглашений.

Песков также подчеркнул, что вчерашнее возобновление боевых действий на азербайджано-армянской границе стало поводом для серьезного беспокойства, однако благодаря посредническим усилиям РФ стороны конфликта удалось призвать к сдержанности.