"Талибан" обратился к Конгрессу США с призывом разморозить госрезервы Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в России) направило в Конгресс США письмо с призывом разморозить государственные резервы бывшего афганского правительства. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

В письме, подписанном главой МИД во временном кабмине талибов Амиром Ханом Моттаки, отмечается, что замораживание резервов и действующие против "Талибана" экономические санкции могут оказать пагубное влияние на системы здравоохранения и образования Афганистана, а также на работу гражданских служб, передает ТАСС.

В послании подчеркивается, что санкционная политика США нанесла ущерб не только торговле и бизнесу, но и оказала негативное влияние на процесс оказания гуманитарной помощи, столь необходимой стране, которая пострадала от пандемии коронавируса COVID-19, засухи, войны и бедности.

Помимо этого, в письме обращается внимание на то, что обеспечение "финансовой безопасности" является сейчас для народа Афганистана основной проблемой. Талибы предупреждают, что в случае сохранения нынешней ситуации страны всего мира могут столкнуться с волной миграции афганцев и новыми гуманитарными проблемами.

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.