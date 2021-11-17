Сильный ветер и обильный снег обрушатся на Москву в субботу

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице будет снежно и ветрено, атмосферное давление будет крайне низким.

"Во второй половине недели у нас будет наблюдаться резкое падение атмосферного давления, потому что погоду будет определять уже циклон, атлантический, довольно глубокий. <…> В субботу у нас будет наблюдаться очень низкое атмосферное давление – 726 мм ртутного столба, это почти на 20 единиц ниже нормы", - сообщила синоптик, пишет РИА Новости.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление в субботу упадет еще ниже - до 720 мм рт.ст.

Осадки начнутся в Москве днем в четверг, кардинально погода изменится к выходным. "Как раз в ночь на субботу осадки преимущественно в виде снега. И этот снегопад продолжится и в дневные часы, хотя температура воздуха останется слабоположительная. Нас будет пересекать холодный атмосферный фронт, и порывы ветра днем местами могут достигать 13-18 м/с", - отметила Позднякова.

За сутки может выпасть около четверти месячной нормы осадков. На северо-западе Подмосковья будет создаваться иллюзия метели, снег будет бить по лицу.

В воскресенье ненастье отступит, атмосферное давление будет расти, снег ожидается только местами, ветер сохранится. Температура воздуха ночью составит около нуля, днем - плюс 1-2.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в столичном регионе может образоваться устойчивый снежный покров.