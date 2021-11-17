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Мэрию Краснодара возглавил Андрей Алексеенко

Фото из Instagram Андрея Алексеенко
Фото из Instagram Андрея Алексеенко

Городская дума Краснодара сегодня по итогам конкурсных процедур выбрала на должность нового градоначальника экс-вице-губернатора края, до сегодняшнего дня исполнявшего обязанности мэра кубанской столицы Андрея Алексеенко, - сообщила председатель местного парламента Вера Галушко.

"Большинством голосов в результате тайного голосования главой муниципального образования город Краснодар избран Алексеенко Андрей Анатольевич… Решение принято… Подписываю решение об избрании главы муниципального образования город Краснодар", - объявила Галушко в ходе заседания городской думы, передает РИА Новости.

Напомним, предыдущий мэр Краснодара Евгений Первышов оставил свой пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего был объявлен конкурс на вакантную должность, а в списке претендентов оказались главы окружных администраций, руководители предприятий, депутаты, индивидуальные предприниматели, адвокаты, директор типографии и один безработный.

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