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На митинге в Ереване призвали "остановить агрессию России" (ВИДЕО)

На митинге в Ереване призвали &quot;остановить агрессию России&quot; (ВИДЕО)

Вечером 16 ноября в Ереване состоялась многочисленная акция протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Собравшиеся на площади "Республики" требовали отставки главы правительства.

Кроме того, участники акции скандировали лозунги против России. В частности, звучали фразы Russia go home (Россия убирайся домой) и Stop russian aggression (Остановите российскую агрессию). Вместе с этим толпа выкрикивала слова поддержки в адрес США.  

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