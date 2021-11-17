На митинге в Ереване призвали "остановить агрессию России" (ВИДЕО)

Вечером 16 ноября в Ереване состоялась многочисленная акция протеста против премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Собравшиеся на площади "Республики" требовали отставки главы правительства.

Кроме того, участники акции скандировали лозунги против России. В частности, звучали фразы Russia go home (Россия убирайся домой) и Stop russian aggression (Остановите российскую агрессию). Вместе с этим толпа выкрикивала слова поддержки в адрес США.