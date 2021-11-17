Армянские ура-националисты объявили войну реальности

У состоявшихся накануне боев на границе Азербайджана и Армении не могло быть иного исхода, кроме поражения армянских войск. Победа азербайджанской армии была настолько закономерной, что сама по себе организация Ереваном попытки захвата стратегических высот в Кельбаджарском и Лачинском районах вызывает удивление: зачем это было сделано, если шансов у нападавших не было? Однако, если разобраться в ситуации последовательно, причины атаки станут ясны.

Прежде всего необходимо прояснить условия, в которых произошло нападение на Азербайджан. За год, прошедший после разгрома оккупационных сил РА в Карабахской войне, Ереван никак не мог восстановить армию: более 4 тыс погибших в боях, порядка 10 тыс дезертиров, до 12 тыс раненых, уничтожена или брошена при отступлении военная техника на миллиарды долларов. Армения капитулировала тогда в условиях глубочайшего экономического кризиса и немедленно оказалась в не менее тяжелом политическом кризисе. У нее не осталось ни денег, ни людей, чтобы воевать с Азербайджаном – и их нет до сих пор. Тем не менее, это не стало препятствием для Еревана.

Армянские элиты и в республике, и в диаспоре замыслили реванш сразу же после подписания трехстороннего Заявления 9 ноября. Было сделано все для того, чтобы сначала убедить себя, что Ереван не проигрывал войну, а затем, утвердившись в состоянии ура-националистического транса, приступить к подготовке новой войны. Здоровой логики в этом никакой нет. Захват территорий Азербайджана три десятилетия блокировал развитие Армении, поглощал огромное количество ресурсов и изолировал страну в геоэкономически активном регионе. Стране-агрессору не удалось создать даже сильную армию, хотя на нее и уходили огромные деньги. Поэтому, когда начались прошлогодние бои, истинное положение дел стало очевидным сразу же – оккупация азербайджанской земли никогда не была по силам Армении.

Это важно осознать: если страна с трехмиллионным населением позволяет себе ради эфемерных политических идей жить в блокаде со стороны более населенных и быстро развивающихся соседей, тратя деньги на оккупацию земли соседа (хотя их все равно на это не хватает), а не на рост экономики и благосостояния общества, то, какой бы запал у нее ни был на старте, она неизбежно проиграет войну на истощение, рано или поздно. Просто потому, что пострадавший от агрессии сосед растет, становится сильнее, укрепляет отношения с мировыми центрами силы, так как может предложить им взаимополезное сотрудничество во всех сферах, а агрессор, задушив сам себя, может надеяться только на то, что кто-то из крупнейших государств захочет сделать его своей марионеткой. И это тупик, ведь соседям ничто не мешает наладить позитивные контакты с державой, принявшей агрессора на иждивение.

В Карабахской войне это и произошло. Армения вступила во все союзы с Россией, какие только можно, и решила, что теперь будет оккупировать земли Азербайджана не одна, а совместно с российской армией. России, безусловно, было выгодно расширение числа членов и ОДКБ, и Таможенного союза, и Евразийского экономического союза, но военное противостояние с Азербайджаном ей не было выгодно никогда. Воевать с Баку ради оккупационных интересов Еревана – такой сценарий Москва никогда не рассматривала, потому что Азербайджан ей объективно более важен, чем Армения. Армения интересна только как военный форпост на юго-западе, чья значимость снизилась с появлением военных баз в Сирии, и формальный участник интеграционных проектов, а с Азербайджаном Россию связывает та самая взаимная польза от экономического сотрудничества и политического партнерства на международных площадках. На Армению Россия вынуждена тратить деньги, а в проектах с Азербайджаном она их зарабатывает.

Поэтому план "быть марионеткой России ради оккупации Карабаха" не мог сработать, а кроме него и самогипноза о непобедимости оккупационных войск у Еревана ничего не было для противостояния освободительной азербайджанской армии. Поэтому год назад Армения на 44 дня оказалась вырвана из мира грез в реальность. Разумеется, людям, привыкшим лгать себе о своем величии, жить в реальном мире не понравилось, и они сделали все возможное, чтобы остаться в виртуальном мире "Великой Армении". Для этого они заполнили прежде всего собственный разум, а затем информационное поле фейками о "сирийских боевиках", "военной помощи Турции", "сдаче Шуши" и многом другом, лишь бы только остаться в зоне ментального комфорта. Пока в реальности азербайджанский народ воевал за освобождение своей земли, армянские ура-националисты у себя в голове боролись за сохранение своих иллюзий.

Парадоксальным образом в итоге победили и те, и другие. Азербайджан восстановил территориальную целостность, а Ереван и диаспора, промучившись некоторое время отрезвлением, восстановили состояние ура-националистического транса. Как только это произошло, Армения начала вести себя так, как будто не было не только капитуляции, но и 44 дней столкновения с реальностью осенью 2020 года. Вернулась вся стандартная риторика о непоколебимости армянской позиции, об отказе от переговоров вне устаревшего формата Минской группы ОБСЕ, о "статусе" фейкового режима в Карабахе –на фоне полного военного бессилия Еревана она звучала очень странно. Затем начались провокации на границе, в какой-то момент они стали ежедневными, как в 1994-2020 годах, затем усилились до попыток терактов, и вот накануне армянская армия попыталась повторно оккупировать стратегические высоты в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана.

Причина этой атаки – потребность армянских ура-националистов подмять реальный мир под свои иллюзии. Дело в том, что столкновение Еревана и диаспоры с реальностью продолжается, поскольку Баку и Москва работают над стабилизацией мира на Южном Кавказе. Дл этого необходимо подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией, признать территориальную целостность друг друга, делимитировать армяно-азербайджанскую границу и разблокировать коммуникации. Все это находится вне зоны ментального комфорта реваншистов, они хотят, чтобы ничего подобного не происходило. Для того, чтобы остановить послевоенное урегулирование отношений, у них есть тот же инструмент, которым они пользовались всегда для торможения мирных переговоров в дни Карабахской войны – создание военной напряженности. Вчера он был использован.

То есть у Армении на самом деле не было плана захватить высоты в Азербайджане, ее военное командование определенно понимало, что, с учетом сосредоточения на южном участке границы значительной группировки азербайджанских войск, атака может только захлебнуться. План был в другом – устроить масштабные бои, погубить некоторое число азербайджанских и армянских военных, представить ситуацию в перевернутом виде "Азербайджан напал, а мы защитились" и заявить, что на данный момент ни делимитация, ни открытие границ, ни тем более мирный договор невозможны. Все ради того, чтобы еще неделю, месяц или полгода ситуация не менялась, а реальность не мешала жить в трансе.

Разумеется, эти усилия бесплодны, иллюзии всегда рассыпаются в ничто при одном лишь соприкосновении с реальным миром. Коммуникации обязательно будут разблокированы, граница – делимитирована, мирный договор – подписан. Этого хотят и Азербайджан, и Россия, и Турция, и здоровые силы в самой Армении. Все хотят мира и нормальной жизни на Южном Кавказе. Но ура-националисты все еще не побеждены, и пока они продолжают сопротивляться, военные угрозы останутся на повестке дня.