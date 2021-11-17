Появились подробности о судьбе мужчины, который 20 лет пробыл в рабстве в Казахстане

Омбудсмен по Ярославской области Сергей Бабуркин рассказал, что родители пропавшего 20 лет назад Алексея Котова искали его, но ни раз не обращались в полицию, пишет РИА Новости

"Они рассказали, что в начале 2000-х годов обращались в программу "Жди меня», ходили к гадалкам, экстрасенсам и так дальше. Но не обращались в правоохранительные органы. Они верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", - пояснил Бабуркин.

Родные Котова рассказали, что в 1995 году он ушел в армию, служил в России и Казахстане, после армии решил вернуться в Казахстан.

"С их слов, когда он собирался возвращаться, был избит на вокзале, схвачен и передан этому человеку, хозяину фермерского хозяйства. Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", - уточнил омбудсмен.

Уроженец Ярославской области 44-летний Алексей Котов был вызволен из трудового рабства благодаря соцсетям, 20 лет он провел в неволе. Его рабовладелец задержан полицией.