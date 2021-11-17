Жителям Грузии стало доступно мобильное приложение ковид-сертификатов

В Грузии сегодня заработало телефонное приложение Georgia e-Health, скачать которое может любой желающий и получить сертификат с информацией о пройденных курсах вакцинации от коронавируса, результатах ПЦР и экспресс-тестов и о перенесенной инфекции.

Новое приложение поможет гражданам Грузии, а также иностранцам посещать общественные места после того как с 1 декабря в стране будет введен режим "зеленых паспортов".

"Мы можем скачать с App store или Google play приложение, которое называется Georgia e-Health, пройти регистрацию, и вся информация о нас, которая связана с вакцинацией, ПЦР-тестированием или перенесенной инфекцией, автоматически появится в нашем телефоне", - рассказал глава оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии Георгий Гибрадзе, передает ТАСС.

Приложение также будет содержать QR-код. Еще одно новшество - приложение будет обмениваться данными со странами Европейского союза, что упростит жителям Грузии подтверждение своего статуса в путешествиях.

Люди, у которых нет смартфонов, смогут получить ковид-сертификат в Домах юстиции Грузии, - добавил Гибрадзе.