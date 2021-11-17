В Казахстане подделывали популярные лекарства

В Алматы три человека осуждены за подделку популярных лекарственных препаратов.

"Всего по результатам мероприятий изъято более 60 тыс. упакованных лекарственных препаратов сомнительного происхождения, которые планировалось реализовать под торговыми названиями "Ротоцеф" (антибиотик), "Солкосерил", "Кальций Д3 никомед", "Цераксон" (психостимулятор) и другие", - сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ РК).

Правоохранители обнаружили подпольную типографию, где изготавливались этикетки для лекарственных препаратов, склад для хранения изготовленной продукции, а также подпольный цех в поселке Иргели в Алматинской области.

Суд признал обвиняемых виновными по двум статьям УК Казахстана, каждый из них получил наказание в виде лишения свободы сроком от пяти с половиной до семи с половиной лет.