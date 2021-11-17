Мэр Железноводска опять привился от коронавируса

Глава Железноводска Евгений Моисеев прошел ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Как пояснил сам глава города, он хочет минимизировать риски заболевания для себя, риск стать источником заражения для других.

"Переболел в декабре прошлого года. К весне антитела уже отсутствовали, поэтому привился Спутником V. Прошло полгода, тест показал небольшое количество антител, поэтому надо ревакцинироваться, чтобы жить безопасно", - сказал Моисеев.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в регионе от коронавируса выздоровело 503 человека.