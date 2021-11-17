В Минздраве рассказали о том, как снижается смертность в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что значительный вклад в снижение смертности в России вносит профилактика хронических заболеваний.

По мнению Мурашко, первичная медико-санитарная помощь является стратегическим направлением развития системы здравоохранения.

В оказании помощи по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и их раннему выявлению центральной фигурой является терапевт. "Реализация мер по профилактике хронических неинфекционных заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности населения от таких распространенных заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные", - перечислил глава Минздрава на XVI национальном конгрессе терапевтов.

Мурашко попросил терапевтов активнее вовлекать граждан в вакцинацию.