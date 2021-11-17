Отец Михаила Саакашвили поблагодарил главного эпидемиолога Грузии за гражданскую позицию

Николоз Саакашвили, отец бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили поблагодарил главу Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе за принципиальную гражданскую позицию.

"Хочу поблагодарить Амирана Гамкрелидзе за принципиальную гражданскую позицию по отношению к пациенту Михаилу Саакашвили", - цитирует его "Грузия Online".

Ранее главный Амиран Гамкрелидзе заявил, что желает, чтобы вывод по вопросу Михаила Саакашвили подготовил расширенный консилиум врачей. По словам главного эпидемиолога Грузии, если расширенный консилиум постановит, что экс-главу государства необходимо перевести в многопрофильную гражданскую клинику, ему нужно поверить. Гамкрелидзе также призвал Саакашвили прекратить голодовку.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.