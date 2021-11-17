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МИД Азербайджана осудило военную провокацию Армении

МИД Азербайджана осудило военную провокацию Армении

По сообщению министерства обороны Азербайджанской Республики, в ходе боевых операций, произошедших накануне, 16 ноября 2021 года, на государственной границе Азербайджана и Армении в результате военной провокации, совершенной Арменией, погибли семеро  военнослужащих Азербайджанской Армии, 10 получили ранения, - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

"МИД Азербайджана решительно осуждает военные провокации армянской стороны, которая выступает с позиций реваншизма. Ответственность за обострение ситуации в регионе и создание препятствий для выполнения трехстороннего заявления лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении. На любые угрозы и военные провокации, направленные против территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ, и впредь будет даваться адекватный ответ", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, опубликованного на его официальном сайте.

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