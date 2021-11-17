"Почта России" предупредила о задержке посылок из-за аварии

В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария, в связи с чем возможны перебои с доставкой посылок в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", - поведали в "Почте России".

В компании подчеркнули, что сейчас активный сезон и сортировочный центр загружен на полную, поэтому справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек не получится, передает РБК.

Отмечается, что задержки отправлений не будут превышать сутки и затронут далеко не всех жителей Москвы и Подмосковья, ожидающих посылки.