Главная » Новости
Азербайджан Иран

"Почта России" предупредила о задержке посылок из-за аварии

&quot;Почта России&quot; предупредила о задержке посылок из-за аварии

В сортировочном центре "Почты России" во Внуково произошла авария, в связи с чем возможны перебои с доставкой посылок в Москве и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Резервные генераторы работают, но полного восстановления электроэнергии мы ожидаем только завтра", - поведали в "Почте России".

В компании подчеркнули, что сейчас активный сезон и сортировочный центр загружен на полную, поэтому справиться со всей обработкой посылок только на резервном питании без минимальных задержек не получится, передает РБК.

Отмечается, что задержки отправлений не будут превышать сутки и затронут далеко не всех жителей Москвы и Подмосковья, ожидающих посылки.

 

 

1405 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!