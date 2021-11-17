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Минобороны Азербайджана проинформировало о ситуации на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана проинформировало о ситуации на границе с Арменией

Министерство обороны Азербайджана сообщило о стабилизации ситуации на азербайджано-армянской границе с вечера 16 ноября.

"Провокация, которую Армения совершила на государственной границе, потерпела крах. Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии. ВС Азербайджана продолжают службу на суверенных территориях страны", - говорится в сообщении.

"Ответственность за напряженность и противостояние, возникшие в результате армянской провокации, полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - подчеркивает азербайджанское оборонное ведомство.

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