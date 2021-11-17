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Глава СКР проведет закрытое совещание в Дагестане - источник

Фото Следственного комитета России
Фото Следственного комитета России

Сегодня в Дагестан прилетает председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, - сообщил осведомленный источник.

Планируется, что Бастрыкин проведет в республике закрытое совещание. Его тема не раскрывается, - передает "АиФ-Дагестан".

Напомним, до этого Александр Бастрыкин был в Дагестане в сентябре 2020 года, обсудив с тогдашним руководителем региона Владимиром Васильевым вопросы по обеспечению защиты интересов республики и ее экономической безопасности.

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