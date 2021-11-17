Зеленский позвал Эрдогана в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его на заседание Стратегического совета высокого уровня, который состоится в Киеве в феврале 2022 года.

"Жду его [президента Турции] с визитом в Киеве на юбилейном заседании Стратегического совета", - написал глава украинского государства на своей странице в социальной сети Twitter.

В пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что в ходе беседы лидеры Украины и Турции договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в украинской столице. Как отмечалось, данному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре 2021 года второго заседания "квадриги" с участием глав МИД и Минобороны, передает ТАСС.