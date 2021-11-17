Коронавирусом заразились еще 36,6 тыс россиян

Оперативный штаб по коронавирусу сообщает, что на территории России выявили еще 36,6 тыс случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 36 626 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 335 (6,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 966, в Петербурге - 2 793, в Московской области - 1 691. В Крыму новых случаев 867, в Краснодарском крае - 719, в Ставропольском крае - 517, в Дагестане - 187, в Кабардино-Балкарии - 131, в Чечне - 112, в Северной Осетии - 100, в Адыгее - 92, в Карачаево-Черкесии - 90, в Ингушетии - 83.

Суточный прирост составил 0,4%, общее число инфицированных в России достигло 9 182 538 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 388 человек, за весь период - 7 882 836 человек.

Умерли за сутки 1 247 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 259 084 человека.