Сбербанк выдаст кредит на строительство первой АЭС в Турции

Сбербанк предоставит кредит на сумму $800 млн на строительство атомной электростанции "Аккую" в Турции.

"Сбербанк предоставит АО "Аккую нуклеар" (компания госкорпорации "Росатом") кредитные средства на цели сооружения атомной электростанции "Аккую" в Турции. Для этого банк открыл клиенту две кредитные линии на сумму 500 млн и 300 млн долларов США сроком на семь лет. Средства будут направлены на строительство четырех блоков станции", - сообщается в пресс-релизе банка.

Кредитная организация стал первым кредитором проекта Росатома по сооружению АЭС в Турции, в 2019 году, поделился зампред правления банка Анатолий Попов, клиенту открыли кредитную линию на $400 млн.

Сберанк остается лидером среди кредиторов международного проекта.

"Сегодня работы на разных этапах ведутся на всех четырех энергоблоках. С получением лицензии на сооружение четвертого энергоблока в октябре мы завершили процесс лицензирования строительства АЭС и приближаемся к выходу на пиковые масштабы работ по сооружению", - рассказал заместитель председателя совета директоров, управляющий директор по устойчивому развитию и связям с акционерами АО "Аккую нуклеар" Антон Дедусенко.

Ожидается, что АЭС "Аккую" будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.