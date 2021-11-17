Белорусские медики подтвердили высочайшую эффективность российской вакцины

Эффективность российской антикоронавирусной вакцины после вакцинации 1,2 млн человек в Беларуси составила 96,3%, - говорится в статье, опубликованной на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, - сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Новое исследование вакцины против коронавируса "Спутник V", проведенное в Республике Беларусь, продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", - говорится в сообщении фонда, передает РИА Новости.

Высокая эффективность российской вакцины подтверждена, в том числе, против дельта-штамма коронавируса, который доминировал в Беларуси с июля текущего года, - отмечает РФПИ, добавляя: исследование подтверждает и высокий профиль безопасности "Спутника V": побочные явления после вакцинации которым были легкими или средними.