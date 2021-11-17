В Грузии растет число привившихся от коронавируса

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса вакцинировались 8 233 человека, что стало наиболее высоким показателем в этом месяце.

Всего со старта кампании по вакцинации было сделано 2 066 159 прививок от COVID-19, полный курс вакцинации прошли 33.9% взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В то же время показатель смертности в стране по-прежнему высок: за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 72 человека.