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В Грузии растет число привившихся от коронавируса

В Грузии растет число привившихся от коронавируса

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса вакцинировались 8 233 человека, что стало наиболее высоким показателем в этом месяце.

Всего со старта кампании по вакцинации было сделано 2 066 159 прививок от COVID-19, полный курс вакцинации прошли 33.9% взрослого населения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

В то же время показатель смертности в стране по-прежнему высок: за последние сутки от коронавируса в Грузии скончались 72 человека.

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