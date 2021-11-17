Крым установил новый антирекорд по заболеваемости COVID-19

В Крыму за минувшие сутки выявили 867 новых случаев коронавируса, это суточный максимум за все время пандемии.

"За 16 ноября зарегистрировано 867 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 866 человек", - сообщает минздрав региона.

Заболеваемость рекордно растет в Крыму со 2 октября. Полтора месяца суточная заболеваемость росла ежедневно. Первым днем без рекорда стало 15 ноября.

Общее число инфицированных в Крыму превышает 110,4 тыс человек, умерли более 3,3 тыс человек.