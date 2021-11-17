Красная поляна на Новый год свободна на 30%, виноваты QR-коды

Горный кластер Сочи не досчитался в ноябре почти трети новогодних бронирований из-за ограничений и QR-кодов, пишет РИА Новости.

"В прошлом году в середине ноября загрузка новогоднего периода подошла к 100%. На текущий момент на Новый год забронировано около 4000 номеров из 6000, это почти 70% номеров. Желание туристов отдохнуть в горах придерживается из-за "ковидных" ограничений, в частности, из-за введения в Краснодарском крае QR-кодов..." - отметила директор по стратегическому развитию "Курорта Красная Поляна" Ольга Филипенкова.

Без QR-кода туристы на Кубани не могут попасть в рестораны, торговые центры, посетить развлекательные мероприятия.

Самые известные пятизвездочные отели в горах "Курорта Красной Поляны" располагают 20% свободных номеров. Филипенкова уверена, что с 25 декабря по 10 января все они будут заняты.