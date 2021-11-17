Более 300 мигрантов готовы вернуться домой - МИД Ирака

Желание вернуться на родину в ближайшее время изъявили более 300 иракских граждан, находящихся у белорусско-польской границы, - сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф.

"Мы зарегистрировали более 300 обращений иракцев, оказавшихся в приграничном районе между Польшей и Беларусью, с просьбой о возвращении на родину", - цитирует ас-Саххафа ТАСС со ссылкой на иракское информационное агентство IRNA.

240 человек обратились за регистрацией, 65 иракцев попросили оформить им временные документы на въезд в Ирак, - уточнил чиновник, сообщив, что представители иракского МИД на постоянной основе работают в Беларуси.

Иракское правительство гарантирует безопасность всем мигрантам, добровольно вернувшимся на родину, - добавил официальный представитель иракского МИДа.

Напомним, накануне телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник в посольстве Ирака в Москве проинформировал, что завтра из Минска в Багдад через Эрбиль вылетят около 200 иракских беженцев. Вывозной авиарейс будет бесплатным.