Бурчуладзе начал голодать в пиджаке Саакашвили

Оперный певец и политик Паата Бурчуладзе присоединился к голодовке с требованием перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в многопрофильную клинику.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранители заподозрили бывшего главу республики в том, что тот покупал себе пиджаки на государственные средства.

Голодовку певец начал в Президентской библиотеке Саакашвили в Тбилиси. "Перед камерами певец снял один из пиджаков экс-президента, который был представлен в качестве экспоната в библиотеке, и надел его, заявив, что будет голодать в нем", - пишет Sputnik Грузия.

Бурчуладзе пояснил журналистам, что на нем одет один из пиджаков Саакашвили, "и я хочу, чтобы этот пиджак продолжал жить". "Хочется пожелать, чтобы этот пиджак как можно скорее нашел своего хозяина, и так оно и будет", - сказал он.

Также исполнитель обратился к экс-лидеру, заявив, что настанет время, когда Саакашвили будет представлять Грузию по всему миру как успешную страну.