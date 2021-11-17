В боях на границе с Арменией погибли семеро азербайджанских военных

В ходе боевых действий на государственной границе 16 ноября, начавшихся в результате провокаций со стороны Армении, погибли семеро военнослужащих Армии Азербайджана, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, опубликованном на его официальной странице.

"В ходе боевых действий погибли следующие военнослужащие:

- лейтенант Умуд Нифталиев;

- старшина Орхан Джаббаров;

- военнослужащий сверхсрочной службы сержант Натиг Алиев;

- рядовой Эльчин Агаев;

- рядовой Эльмин Ализаде;

- рядовой Эльчин Алиев;

- рядовой Мурад Халилов.

Также в ходе боевых действий было ранено 10 военнослужащих.

Руководство министерства обороны выражает глубочайшие соболезнования семьям наших погибших военнослужащих и желает им терпения. Покойтесь с миром!", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ситуация на азербайджано-армянской границе стабилизировалась с вечера 16 ноября. Провокация и военная авантюра, совершенная Арменией на государственной границе, полностью провалились. Сейчас ситуация находятся под контролем азербайджанских подразделений. Вооруженные Силы Азербайджанской Республики продолжают нести службу на суверенных территориях страны.

Всю ответственность за возникшую напряженность на границе несет военно-политическое руководство Армении, - говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.