Экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве стали проводить в два раза чаще

В Москве вдвое по сравнению с первой половиной октября увеличился объем экспресс-тестирования на коронавирус, рассказала заммэра города Анастасия Ракова.

Экспресс-тестирований стали проводить больше за счет открытия новых пунктов, сейчас их в Москве 71. Ежедневно экспресс-тестирование проходят 7 тыс человек, тест показывает положительный результат в 5% случаев.

С октября экспресс-тестирование в столице прошли 200 тыс человек, удалось выявить больше людей с коронавирусной инфекцией на ранней стадии или бессимптомных носителей, лечение было начато своевременно, а распространение вируса прекратилось, пояснила Ракова.

Экспресс-тест дает результат уже через 15 минут, он позволяет с высокой долей вероятности диагностировать коронавирус. Тем, у кого экспресс-тест обнаружил COVID-19, следует сделать дополнительно ПЦР-тест.