Волгоградские пожарные тушили кровлю завода "Красный октябрь"

Сегодня утром волгоградские спасатели тушили кровлю в здании двухэтажного листопрокатного цеха завода "Красный октябрь", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Сообщение о возгорании на проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 09:30. К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Огнеборцы установили, что горят кабели под кровлей на площади 100 погонных метров. Они обесточили здание и приступили к тушению пламени – этим занимались 37 человек и 15 единиц техники.

В настоящий момент пожар потушен, причины возгорания выясняются, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе предприятия.