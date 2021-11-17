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Мигранты снова предприняли попытки перехода границы - Минобороны Польши

Фото: ВВС
Фото: ВВС

Минувшей ночью группы нелегальных мигрантов ночью снова предприняли несколько попыток прорыва польской границы со стороны Беларуси, - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

"Ночь, к сожалению, не была спокойна. Напряжение, конечно, было меньше, чем мы могли увидеть в Кузнице, где накануне произошла крупная попытка прорыва границы, но по-прежнему методы атаки на польскую границу остаются теми же самыми", - отметил польский министр, передает РИА Новости.

Меньшие группки мигрантов сменили тактику – они пробовали прорваться через польскую границу на других участках, - отметил Блащак.

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