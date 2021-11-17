В Брюсселе обсудили сотрудничество Узбекистана и ЕС

Заседание Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский Союз" состоялось в Брюсселе.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и глава МИД Португальской Республики Аугусто Сантуш Силва в качестве сопредседателя Совета, информирует МИД Узбекистана.

Европейская сторона приветствовала проводимые в Узбекистане реформы в сферах внутренних дел, прав человека, юстиции.

Представители ЕС и Узбекистана обсудили текущие отношения, реализацию совместных программ, интенсификацию экономических связей, а также новые направления взаимодействия. На встрече был согласован график предстоящих встреч.

Стороны отметили важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве.

Делегация ЕС высоко оценила внешнеполитический курс Узбекистана, благодаря которому в Центральной Азии сформировалась атмосфера взаимопонимания и добрососедства. Межрегиональное партнерство в формате "Евросоюз - Центральная Азия" будет в дальнейшем укрепляться.