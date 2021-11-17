В постпредстве Дагестана открылась выставка художника Карахана Сефербекова

Юбилейная выставка работ заслуженного художника РФ Карахана Сефербекова открыта в постоянном представительстве Дагестана в Москве, сообщил врио постоянного представителя региона при президенте РФ Владислав Толстюк.

"В стенах постпредства на регулярной основе проходят разнообразные тематические выставки дагестанских художников. Это стало своего рода традицией. В ноябре произошла смена экспозиции - открытие юбилейной выставки заслуженного художника Российской Федерации Карахана Сефербекова", - приводит слова собеседника ТАСС.

В релизе отмечается, что мастер работает в стиле экспрессионизма и пишет не только пейзажи, натюрморты, но и женские портреты. Сефербеков – участник российских и международных выставок в Европе, Индии, США, Китае и других странах.