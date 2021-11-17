Авария в Ставрополе едва не погубила женщину с ребенком

Два человека пострадали в ДТП на улице Руставели в Ставрополе. Как сообщили в краевом ГИБДД ГУ МВД России, водитель "Киа Рио" не справилась с управлением и врезалась в бордюр и стойку дорожного знака, а затем выехала на газон.

В результате владелице иномарки и ее сыну потребовалась медпомощь. Медики назначили им амбулаторное лечение.

Как прокомментировала случившееся сама пострадавшая, в пути у нее возникли проблемы со здоровьем. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.