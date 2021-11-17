Армения расстается с Россией?

За минувший год отношение армян к России серьезно ухудшилось, и главной причиной этого стало нежелание Москвы выступать на стороне Еревана в конфликте с Баку, - утверждает армянский политический обозреватель и журналист Айк Халатян.

"У армянского обывателя появились две версии происходящего: или Россия находится в сговоре с Азербайджаном, или Россия не такая сильная, как об этом рассказывают по телевизору, и она просто боится мощи Турции и Азербайджана. Из этого они делают вывод, что надо искать либо более надежного союзника, либо более сильного", - говорит Халатян, пишет "МК".

Накануне в эфире программы "Соловьев LIVE" Халатян, обсуждая тему обострения на армяно-азербайджанской границе, договорился до того, что заявил: быть другом России значит быть неудачником.

"Москва делает так, что быть другом России – это стало синонимом слова "лузер". Как во внешней политике ты "лузер", если ты с Россией, потому что Россия тебе не поможет и не поддержит, так и во внутренней политике. Быть другом России – означает вечно проигрывать. Вот что означает российская внешняя политика", – заявил армянский политолог.

Впрочем, дело не только в войне – в Армении прошли досрочные парламентские выборы, и несмотря на то, что оппозиция прилагала массу усилий, чтобы отнять власть у Никола Пашиняна, "Россия и здесь заняла равноудаленную позицию. Из-за этого пророссийский электорат в Армении получил еще один удар по моральному духу", - заявил Халатян.