Азербайджан празднует День национального возрождения

В Баку 17 ноября 1988 года стартовал всенародный митинг, способствовавший обретению Азербайджаном независимости. С 1992 года в этот день в республике отмечается День национального возрождения.

Митинг азербайджанской общественности против антиазербайджанской политики советского государства продлился беспрерывно 17 дней и стал самой крупной акцией протеста на территории СССР.

В 1988 году АрмСССР начала проявлять открытую агрессию против АзССР. В Москве в то время к этим событиям относились равнодушно. В результате армянские националисты изгнали из мест постоянного проживания в Армении более 200 тыс азербайджанцев, часть беженцев была убита. В Нагорно-Карабахской автономной области АзССР случились беспорядки, сепаратисты озвучили вопрос о выходе исконно азербайджанской земли Нагорного Карабаха из состава республики и присоединении его к Армении. Азербайджанский народ выразил недовольство руководством республики и недоверие к нему, это привело к масштабному митингу.

Эти дни вошли в историю Азербайджана как начало национального возрождения. Конституционный Акт о суверенитете Азербайджана был принят менее чем через год - в сентябре 1989 года.