Грязный снег в Ташкенте объяснил эколог

В Ташкенте выпал первый снег, который оказался грязным, причину назвал эколог, заместитель директора Института центрально-азиатского экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Искандар Абдуллаев, пишет Podrobno.uz.

В среду в Ташкенте начался снегопад, но жители города опасаются выходить на улицу, снег идет грязный. "Он портит верхнюю одежду. После высыхания на одежде остаются растекшиеся пятна. Пока не знаем, отстирается ли", – пишет в соцсети жительница города.

Автовладельцы сообщают, что находят грязь под снегом, после чистки автомобиля.

"Снег – это метеорологическое явление, которое очищает воздух от пыли, вредных примесей. После снега воздух становится чище. Многие подтвердят, что даже дышать после выпавшего снега легче. То, что мы все сегодня наблюдаем и называем "грязным снегом" – это явно последствия произошедшей ранее пыльной бури. Сейчас снег очищает воздух от пыли", – сообщил эксперт.

После пыльной бури в Ташкенте осадки - лучший подарок природы. При этом крупные снежинки захватывают больше загрязнений, поэтому жителям Ташкента повезло вдвойне - снег идет крупными хлопьями.