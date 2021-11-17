В Дагестане ребенок умер от передозировки лидокаина

Двое детей в Дагестане пострадали от лечения лидокаином, один из них умер в больнице, сообщили в региональном минздраве.

Дети поступили в больницу Бабаюртовского района 12 ноября с передозировкой лидокаина. Родители рассказали, что лечили детей дома от воспаления верхних дыхательных путей. Антибиотик детям трех и пяти лет назначили врачи по месту их проживания в Хасавюртовском районе. В Бабаюртовском районе родители не стали обращаться в больницу, решив лечить детей дома. Антибиотик для внутримышечного введения был разведен на слишком высокой дозе раствора лидокаина, оказавшейся токсичной для детей.

"Врачам Бабаюртовской ЦРБ удалось спасти ребенка, доставленного после передозировки лидокаином на дому. Трехлетний малыш, поступивший в Бабаюртовскую районную больницу 12 ноября в состоянии комы, пришел в себя и стал дышать самостоятельно, без аппарата ИВЛ. Сейчас он переведен из реанимации в отделение, жизни ребенка ничто не угрожает", – говорится в сообщении пресс-службы минздрава.

Пятилетний мальчик, его брат, скончался 12 ноября по пути в больницу.