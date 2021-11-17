Новый город Спутник составит конкуренцию Сочи и курортам Крыма

В Приморье недалеко от Владивостока появится город Спутник, он сможет составить конкуренцию курортам Кубани и Крыма, считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.

Площадку под будущий город Чекунков осмотрит в среду вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

"Это новое жилье, новое городское пространство найдет покупателей среди не только жителей Владивостока, но и других россиян. Думаю, будет здоровая конкуренция с Крымом и Сочи", - сказал министр.

По мнению Чекункова, на черноморских курортах есть "давление" туристов, "спрос на жилье и цены такие, что Приморский край отберет часть туристического потока и покупателей недвижимости".

На побережье Приморья ежегодно едет большой поток туристов, в будущем он вырастет . "При создании туристической инфраструктуры, туристического кластера от Находки до самого юга Приморья, до Хасана, это будет туристическая Мекка, сопоставимая с крымским побережьем или курортами Краснодарского края", - уверен он.