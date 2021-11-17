Диетолог рассказала, какие продукты провоцируют усталость

Некоторые продукты питания не заряжают энергией, а, напротив, ведут к усталости. Перечислила утомляющие продукты врач-диетолог Юлия Чехонина.

Кофе, рассказала врач "Москве 24", бодрит только при умеренном потреблении - одна-две чашки в день. Те, кто ежедневно употребляет значительно больше кофе, могут ощущать усталость. Формируется "порочный круг", в поисках бодрости человек пьет большей кофе, но только больше устает, отметила Чехонина.

Сладкие продукты дают бодрость на очень короткое время, после чего также появляется усталость. "Лучше отдать предпочтение горькому шоколаду, поскольку он не будет вызывать таких резких колебаний уровня глюкозы в крови", - посоветовала диетолог.

Тоже самое касается сладких напитков - соков и газировки. Лучше воздержаться от их употребления или разбавлять напиток чистой водой.

Диеты, в основе которых обезжиренные продукты утомляют, сообщила Чехонина. Не стоит отказываться от жиров и сахара насовсем. Обезжиренные продукты не наполняют энергией. "Гораздо лучше взять творог с жирностью в 5%. Он более вкусный, и в нем не так уж много жира", - напомнила врач.

Чувство усталости диетолог также связала с фастфудом. Такая еда обладает высокой калорийностью и избытком углеводов, она нагружает на органы пищеварения, так что организм тратит все силы на переваривание. "Кратковременная вкусовая радость потом влечет за собой длительное ощущение усталости, от которого можно избавиться, только хорошенько выспавшись", - поведала Чехонина.

Также к усталости могут привести такие продукты, как сыровяленые колбасы, копчености, некоторые вида сыра. Диетолог рекомендовала выбирать сыры типа адыгейского, в них меньше соли и жиров.