Россиянин 20 лет находился в рабстве в Казахстане

В Шетском районе Карагандинской области Казахстана был освобожден из многолетнего трудового рабства 44-летний Алексей Котов.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в одной из зимовок Шетского района установлен 44-летний мужчина - гражданин Российской Федерации. Он пояснил, что на протяжении двадцати лет подвергался незаконной эксплуатации и принуждению к труду со стороны 44-летнего местного жителя", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, пишет "Интерфакс".

Рабовладелец задержан, начато расследование по статье 126 ("Незаконное лишение свободы"), сообщил Заместитель начальника департамента полиции Абиль Абильдин.

Найти и освободить россиянина помог мониторинг социальных сетей, в которых недавно распространилось видео, на котором мужчина просит о помощи.

"Мама, папа, я 20 лет уже в неволе, помогите, если сможете – помогите выбраться из Казахстана", - говорит россиянин на записи.